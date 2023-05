Hallwang: Betrüger spähte PIN-Code von Seniorin aus

Der Mann benutzte die Karte mehrmals im Flachgau - und auch in Italien.

Einige Tausend Euro Schaden erlitt eine 82-jährige Flachgauerin am Nachmittag des 12. Mai, nachdem sie in einer Bank in Hallwang Geld behoben hatte. Nach dem Behebungsvorgang gab der Bankomat die Karte des Opfers nicht mehr heraus. Als sich die Frau vom Gerät abwandte, dürfte der Bankomat aber doch noch die Karte herausgegeben haben. Die Frau bemerkte dies jedoch nicht. Stattdessen schnappte sich ein Mann im Foyer der Bank die Karte.

Nach dem Unbekannten wird nun gefahndet. Er dürfte die Frau bereits länger beobachtet haben, wie sie am Automaten hantiert hatte. Dabei konnte er auch ihren PIN-Code ausspähen, meldet die Polizei. Im Anschluss behob der Täter mehrmals mit der Karte Geldbeträge in verschiedener Höhe im Flachgau und in Italien. Die Videoaufzeichnung wird derzeit ausgewertet. Die Ermittlungen laufen.