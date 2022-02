Hallwang/Esch: Alarm schlägt Einbrecher in die Flucht

In der Nacht auf 11.Februar 2022 brach ein unbekannter Täter in ein Objekt in Hallwang/Esch ein. Als dieser eine Türe im 1. Stock versuchte aufzubrechen, wurde eine Alarmanlage ausgelöst. Aufgrund des sofort eingesetzten Alarmtones ergriff der Täter die Flucht. Augenscheinlich wurde von dem unbekannten Täter nichts gestohlen. Das meldet die Polizei Salzburg.

