Hallwang hat Campus für 400 Kinder

Das Bildungszentrum im Dorf ist jetzt perfekt: Nach den Volksschülern haben nun auch die Kleinsten ihren Neubau aus Holz, mit viel Licht.

Die Arbeiten an den Außenanlagen werden noch etwa zwei Wochen dauern, aber das Innere ist seit wenigen Tagen voll in Betrieb: Die neue Hallwanger Kinderbetreuung fügt sich an die 2017 eröffnete Volksschule. Beide Bauten hat Architekt Tom Lechner geplant.

Jeweils exakt 193 Kinder besuchen die Kinderbetreuung und die Volksschule. Gebaut wurde für 14 Gruppen. 13 sind gestartet: vier für Kleinkinder, zwei alterserweiterte und sieben Kindergartengruppen. "Kinder und Eltern haben eine Riesenfreude. Uns war schon immer das Gesamtkonzept wichtig. ...