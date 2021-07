Hallwang: Polizei stoppt 79-jährigen Geisterfahrer auf Westautobahn

Brenzlige Situation auf der Westautobahn bei Hallwang: Ein 79-jähriger Deutscher war dort mit seinem Pkw in die falsche Richtung unterwegs. Die Polizei stoppte den betagten Lenker.

Zu dem gefährlichen Vorfall kam es nach Angaben der Polizei am Sonntag gegen 21:30 Uhr. Der 79-Jährige wollte eigentlich von Deutschland in den Pinzgau fahren. Dabei muss der Mann jedoch völlig die Orientierung verloren haben. Er gelangte nämlich in Fahrtrichtung Wien auf die falsche Autobahnseite.

Ein Alkotest ergab einen Messwert von 0 Promille. Der 79-Jährige wird wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung an die Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt. Die Autobahn war in diesem Teilbereich für kurze Zeit durch die Asfinag bzw. die Polizei gesperrt.