Hallwang: Tankstellenräuber mit FFP2-Maske - erste Fotos aus Überwachungskamera

Die Salzburger Polizei fahndet seit den Nachtstunden nach einem unbekannten Täter, der in Hallwang eine Tankstelle überfallen hatte.

Am Sonntag um 23:25 Uhr betrat ein maskierter Täter die Jet-Tankstelle an der Wiener Bundesstraße in Hallwang. Zum Zeitpunkt des Überfalls befand sich der 24-jährige Tankstellenbedienstete allein in der Tankstelle.

Der Täter näherte sich dem Kassenbereich, holte aus der rechten Jackentasche einen Revolver und forderte Bargeld. Andernfalls drohte er dem 24-Jährigen mit dem Erschießen, woraufhin dieser dem Täter das gesamte Bargeld, eine geringe Menge Wechselgeld, aushändigte.

Anschließend forderte ihn der Täter auf, mit ihm in das Büro der Tankstelle zu gehen, wo der Täter noch mehrere Läden und Kästen durchsuchte. Danach forderte der Täter den 24-Jährigen auf, sich wieder mit ihm in den Kassenbereich zu begeben, um dort die zweite Kassa zu öffnen. Diese war allerdings leer. Daraufhin verließ der Täter die Tankstelle und flüchtete zu Fuß in Richtung stadteinwärts.

Der Tankstellenbedienstete beschrieb den Täter als ungefähr 180 - 190 Zentimeter groß, aufgrund seines Akzentes vermutlich Ausländer, dunkel bekleidet und mit einer weißen FFP-2 Maske vermummt. Seine Forderungen untermauerte der Unbekannte während der Tat mit einem schwarzen Revolver.

Bei der Videoauswertung stellten Polizisten fest, dass der Täter bereits ungefähr sieben Minuten vor dem tatsächlichen Überfall das Tankstellengelände betrat. Zeitgleich fuhr ein unbeteiligter Pkw zur Tankstelle zu, weshalb der Täter das Gelände lediglich überquerte und im Bereich der Waschanlage wartete, bis das Fahrzeug die Tankstelle wieder verließ.

Erst nach Abfahrt des unbeteiligten Fahrzeuges betrat der Täter um 23:25 Uhr den Tankstellenshop und verließ diesen nach ungefähr acht Minuten, gegen 23:34 Uhr, wieder. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt. Vom Täter fehlt jede Spur