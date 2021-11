Hallwanger landete mit Elvis-Cover USA-Erfolg

Mit dem Song "Du hast ja Tränen in den Augen" stand Schlagersänger Nico S. auf Platz 2 der US-amerikanischen iTunes-Charts im Bereich Deutsch-Pop.

"Achtung Chartalarm!" blinkte es kürzlich im E-Mail-Postfach des Musikproduzenten Christian Strohmayer auf. "Unser Vertriebspartner hat mir eine Nachricht geschickt, dass Nicos Song auf Platz zwei der iTunes-Charts in der Kategorie Deutsch-Pop in den USA gelandet ist", sagt Strohmayer. Was nichts weniger bedeutet, als dass die Elvis-Covernummer "Du hast ja Tränen in den Augen" (Original: Crying in the chapel) Anfang November der am zweithäufigsten in den USA heruntergeladene deutschsprachige Popsong war.

” Bild: SN/sw/privat „Ich bin genauso überrascht ...