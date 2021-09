Hallwangerin gründete Firma für Tierbestattung in Würde

Die junge Hallwangerin Patricia Kaspar schafft mit ihrer Firma Animalis unweit von Maria Plain eine Natur-Tierbestattungsfläche für Urnen. Ab Mitte September können Grabplätze erworben werden.

Obwohl erst 21 Jahre alt, setzt die Master-Studentin Patricia Kaspar aus Hallwang bereits eine Geschäftsidee in die Tat um. "Ich studiere Tourismusmanagement und mich hat schon immer der Gedanke von Nachhaltigkeit und Natur fasziniert. Als der Hund einer Freundin gestorben ist, habe ich ihre Verzweiflung gesehen. Ein geliebtes Haustier der Tierkörperverwertung zu überlassen, ist ein schrecklicher Gedanke", so Kaspar. Daraufhin habe sie selbst als Katzenbesitzerin überlegt, was sie in einer solchen Situation tun würde. Dabei kam ihr die Idee für ...