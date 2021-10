Hamza braucht mehr Pflege als andere Kinder

Viel Liebe und Zuwendung erfährt Hamza von seiner Familie. Angst haben seine Eltern Isa und Sakine Toyran, selbst zum Pflegefall zu werden. Sie brauchen dringend Unterstützung.

Kein Tag ist gleich mit dem pubertierenden Hamza Mert. Seit seiner Geburt haben die Eltern Isa und Sakine Toyran sowie sein älterer Bruder Kadir Zafer einiges mitgemacht. Oft und immer wieder bangt die Familie um das Leben des körperlich und geistig beeinträchtigten Buben. Erst vor zwei Jahren stand die Diagnose fest. Hamza leidet an einem extrem seltenen Gendefekt.

Fünf Mal die Woche besucht der Junge, einen halben Tag, die KB-Schule in Lehen. Während der restlichen Zeit benötigt Hamza Betreuung. Das zehrt und hat negative gesundheitliche Auswirkungen auf die Eltern.

Im Vorraum der Wohnung in einem Wohnblock in Elisabeth-Vorstadt steht ein Rollstuhl. Jeden Wochentag geht's damit in den Samariterbus, der den 14-jährigen Hamza Mert in die Schule bringt. Außer er befindet sich in Quarantäne, wie kürzlich geschehen. Corona ist zu einer weiteren Hürde im Alltag geworden. Nach der zweiten Coronaimpfung am 21. Oktober "ist Hamza nun endlich vom Testen befreit". Denn das ist oft eine Herausforderung, weil er die Nasenbohrertests verweigert. 200 Euro monatlich muss die Familie für die Lollipop-Tests aus eigener Tasche berappen.

Sondennahrung und eine Ausfahrt im Rolli

Um 13 Uhr ist Hamza wieder daheim, dann erhält er seine Ration Sondennahrung, Mama Sakine geht mit ihm an die Salzach und "er liebt Möbelhäuser", sagt sein Vater. Isa Toyran (44) ist Alleinverdiener und arbeitet bei der Firma Mosburger in Straßwalchen als Schichtleiter mit Sonderfunktionen. Viel haben er, seine Frau und sein ältester Sohn Kadir Zafer, der Biomedizin studiert, mitgemacht. Gleich nach der Geburt von Hamza war klar, dass er "nicht normal" sei. Die Belegschaft der Geburtenstation der Landeskrankenanstalt Salzburg ging davon aus, dass das Neugeborene Fruchtwasser geschluckt habe. Es folgte ein Auf und Ab, mit monatelangen Spitalsaufenthalten aufgrund von Infekten, bis zum Herzstillstand. Es folgten Operationen. Erst vor zwei Jahren erhielten die Toyrans die Diagnose des seltenen Gendefektes "KLHL7". "Damals waren weltweit nur zehn Fälle bekannt", sagt Isa Toyran.

Endlich keine Vorwürfe mehr

Endlich musste sich seine Frau keine Vorwürfe mehr machen, sie hätte in der Schwangerschaft irgendetwas falsch gemacht. "Unser Umfeld war grausam."

Heute kann sich Hamza mit einem Lächeln auf den Lippen aufsitzen, knien und sich in die Krabbelposition bringen. "Wir hoffen, dass er auch einmal oral essen kann." Mittlerweile hat der 1,40 Meter große Bursch 40 kg. Seine Mama - sie misst 1,60 m - hat ihren "Engel" oft auf dem Schoß und trägt ihn von A nach B. Das geht an die körperliche Substanz, genauso wie zu wissen, nie selbst krank werden zu dürfen. Bis vor drei Jahren besuchte Hamza noch die Ganztagesschule. "Das war ihm dann zu viel."

Entlastung für die Familie dringend notwendig

Entlastung hat Sakine Toyran keine, außer ihr Mann oder ihr erster Sohn sind zuhause. Sie leidet an Rheuma, Allergien, Entzündungen an der Schulter und allgemeiner Schwäche. Eine Kur für die ganze Familie wurde beantragt, aber abgelehnt. Und seit einem halben Jahr sucht die Familie verzweifelt eine regelmäßige Pflegehilfe sowie eine Haushaltshilfe. "Sakine lebt abgeschottet wie in einem Gefängnis. Sie müsste raus zu den Leuten."

Erkundigt wegen Unterstützung hat sich der Familienvater bei allen Vereinen und Organisationen in Salzburg: Moki, Caritas, Rotes Kreuz, Lebenshilfe ... Und von allen hat er dasselbe gehört: "Wir haben kein Personal. " Apropos Ressource: Zur Gehtherapie fährt Isa Toyran einmal die Woche mit Hamza nach Linz. Am idealsten, um das Gehen zu lernen, wäre die Anwendung des Gehroboters. Davon gibt es in Salzburg einen, der Traumapatienten zur Verfügung steht. Die Familie tut alles für ihr geliebtes Kind, das mehr Pflege braucht als andere.