Handel mit Millionen Drogenpillen über eine Flachgauer Pizzeria: Alle Schuldsprüche sind jetzt rechtskräftig

In einem der bislang größten Drogenprozesse in Österreich hatten im März 2022 acht der insgesamt 14 Angeklagten wegen bandenmäßigen Handels mit 3,23 Millionen Stück suchtgifthaltiger Captagon-Tabletten am Landesgericht Salzburg Gefängnisstrafen zwischen zweieinhalb und neun Jahren ausgefasst.

BILD: SN/APA/LPD SALZBURG/UNBEKANNT Die Captagon-Tabletten wurde in Wäschetrocknern, Industriewaschmaschinen und Pizzaöfen versteckt BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Zwei der nun rechtskräftig für schuldig erkannten Angeklagten im erstinstanzlichen Prozess in Salzburg.