Handwerkspreis für Mattseer Bootsbauer Sunbeam Yachts

Für die neuartige Segelyacht "Sunbeam 32.1" erhält das Mattseer Familienunternehmen Sunbeam Yachts den 31. Salzburger Handwerkspreis.

Knapp zehn Meter lang, drei Meter breit und irgendwie anders als alle anderen Boote - so steht die Sunbeam 32.1 in der Werft in Mattsee. Die in Zusammenarbeit mit dem Designer Gerald Kiska entworfene Yacht hat dem von Andreas Schöchl in dritter Generation geführten Unternehmen Sunbeam Yachts jetzt erstmals den Salzburger Handwerkspreis der Wirtschaftskammer eingebracht. "Wir sind extrem stolz. Für die Yacht haben wir das Konzept Segelboot komplett neu gedacht", sagt Schöchl.

” Bild: SN/sw/strübler „Wir haben ...