Das Gerät einer Schülerin der HAK 2 in Lehen ging in Flammen auf. Die Berufsfeuerwehr lüftete den Unterrichtsraum.

Die Berufsfeuerwehr musste am Freitagvormittag zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz ausrücken. Kurz nach neun Uhr war in einem Unterrichtsraum der HAK 2 in der Johann-Brunauer-Straße in Lehen das Mobiltelefon einer Schülerin in Flammen aufgegangen. Der Akku des Geräts hatte zu brennen begonnen. Die Berufsfeuerwehr lüftete den Raum. Verletzt wurde niemand.

Quelle: SN