Handyraub war fingiert: Salzburger wollte Versicherung täuschen

Ein 22-jähriger Flachgauer hatte am 30. Dezember den Raub seines Handys angezeigt. Er wollte mit der Anzeige laut Polizei seine Versicherung täuschen.

Am 30. Dezember zeigte ein 22-jähriger Flachgauer an, dass ihm einige Tage davor sein Handy in der Salzburger Altstadt geraubt worden war. Ein Unbekannter soll ihn mit einem Messer bedroht und Wertsachen gefordert haben. Diesen Überfall soll es allerdings gar nicht gegeben haben, wie sich nach Erhebungen der Polizei herausstellte. Das gab die Polizei am Freitag bekannt. Demnach soll der Flachgauer den Raub vorgetäuscht haben, um von seiner Versicherung Geld zu bekommen. Sein Mobiltelefon war ihm nämlich aus seinem unversperrten Auto in Bad Ischl entwendet worden. Seine Versicherung sieht in so einem Fall keine Entschädigung vor. Den 22-Jährigen erwartet eine Anzeige.

Quelle: SN