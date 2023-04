Hangrutsch in St. Gilgen verändert Landschaft - "es geht drunter und drüber"

Ein Ereignis dieser Größenordnung ist auch für den erfahrenen, 63-jährigen Wissenschafter Braunstingl "etwas Besonderes. Zehn Hektar in Bewegung - das hat ich in meiner Karriere ungefähr alle zehn Jahre. Am Haunsberg gab es zum Beispiel einmal so ein Ereignis."

Braunstingl hat die Hangrutschung im Blick. Aber nicht nur er: "Die dort betroffene Agrargemeinschaft und die Bundesforste kontrollieren mehrmals täglich die Lage, markieren Spalten und Gräben und messen per Hand, wie schnell die Hangrutschung noch ist. Heute Vormittag is mir gemeldet worden: 0,9 Meter Veränderung im Vergleich zum Vortag."

Am Gründonnerstag der Vorwoche betrug die Fließgeschwindigkeit des Erdreichs noch rund 13 Meter. Langsam dürfte der Hang zur Ruhe kommen.

Die schiere Masse, die nun in Bewegung geriet, hat auch Einfluss auf das lokale Landschaftsbild in diesem Bereich: Braunstingl: "Da geht es natürlich drunter und drüber." Betroffenen Grundbesitzer wie die Familie des früheren Agrarlandesrates Sepp Eisl machen sich mit Drohnenflügen ein Bild von der Lage. Auch Braunstingl will mit einer Drohne des Landes in der kommenden Woche eine genaue Vermessung des Areals durchführen lassen - und so Veränderungen im Vergleich zu einem früher dokumentierten Zustand herausarbeiten.

Lebensgefahr im Nahbereich

Für Siedlungen besteht wegen des Hangrutsches in St. Gilgen aus derzeitiger Sicht keine Gefahr. Gefahr besteht allerdings für Unbedarfte, die glauben, das Naturereignis aus nächster Nähe betrachten zu müssen. Braunstingl: "Dort ist Bewegung und dort rutscht Material nach, da können in kleineren Bereichen auch schon einmal zehn Kubikmeter rasch abrutschen. Deshalb herrscht dort Lebensgefahr."

Keine Gefahr durch Murenabgang

Die Experten des Landes haben auch die Gefahr eines drohenden Murenabgangs genau beurteilt. "Solch ein Ereignis zeichnet sich aktuell nicht ab. Und sollte doch eine Mure als weitere Folge ausgelöst werden, gibt es immer noch die große Sperre im unteren Bereich des Steingrabenbachs. Die ist ausgebaggert, also leer, und hat einen Grobrechen. Das würde im Ernstfall Schutz bieten", beruhigt Braunstingl.

Altbekanntes "Problemkind"

Der betroffene Hang in St. Gilgen ist ein bekanntes "Problemkind". "Geologisch gesehen ist das ein typischer Kriechhang. Hier liegt sehr viel Schotter auf einer Felsplatte. Da kommt schnell mal etwas in Bewegung. Vor zwanzig Jahren hat es hier zum letzten Mal einen größeren Rutsch gegeben", sagt Rainer Braunstingl.