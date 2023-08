Hannes Baier lebt für Kunst und die Schüler

Nicht nur mit der Leonardo-Kunstakademie hat Prof. Hannes Baier Tausende Schüler inspiriert.

Als Sohn des Künstlerehepaares Hans und Hedi Baier war Hannes Baier die Kunst in die Wiege gelegt wie wenigen anderen. "Meine Mutter war akademische Malerin, mein Vater akademischer Bildhauer und Mitbegründer der Halleiner HTL, sie haben mich schon früh an ihren Projekten mitarbeiten lassen", erinnert sich der heute 81-Jährige im FN-Gespräch. Zum Beispiel gestaltete er gemeinsam mit seinem Vater das erste Natursteinmosaik Österreichs und half an der Karajan-Büste im Festspielhaus ebenso mit wie am Kopf von Stille-Nacht-Schöpfer Franz Xaver Gruber im Halleiner Stille-Nacht-Museum.

Erste Kurse gab er mit 19 Jahren

Nach einer Ausbildung zum Diplom-Designer war Baier als freischaffender Künstler, Kunstmaler und Literat tätig - und schon früh auch als Pädagoge: Schon mit knapp 19 gab er seine ersten Kurse an der Volkshochschule in Philosophie, alten Sprachen und später natürlich auch in der Malerei - und das tut er nach wie vor: Im Herbst gibt er wieder Philosophiekurse in Mattsee und Hallein. "Man muss gerade bei den Malkursen die Schüler in ihrer Kunst bestärken, das Individuelle fördern, es ist heutzutage eh alles so uniform." Der 81-Jährige malt auch nach wie vor selbst, "das ist mir einfach ein Bedürfnis und auch ein Selbstfindungsprozess". Porträts sind seine Spezialität, "intentionaler Realismus" sein Stil: "Sie sollen nicht nur schön sein, sondern auch Eigenarten des Porträtierten zum Vorschein bringen."

Professorentitel vor knapp 20 Jahren verliehen

2004 bekam Baier den Professorentitel verliehen, in Hallein, wo er aufgewachsen ist, ist auch ein Weg nach ihm benannt. Seit rund 20 Jahren lebt er nun in Brüssel und Mattsee. Dort gründete er gemeinsam mit Geschäftsführerin Elfriede Kotrba die Kunstakademie Leonardo im Schloss Mattsee, die heuer ihr 20-Jahre-Jubiläum feiert. Im Rahmen des Jubiläums wird Baiers Werk mit einer Ausstellung gewürdigt (noch bis 3. September, immer Freitag bis Sonntag von 15 bis 18 Uhr).