Hanuschplatz: Großer Ast brach von Kastanienbaum ab - zwei Verletzte

Zu einem Rettungseinsatz ist es am Freitag kurz nach sieben Uhr auf dem Ferdinand-Hanusch-Platz mitten in der Stadt Salzburg gekommen.

Laut einer kurz vor 7.30 Uhr ergangenen Mitteilung des Roten Kreuzes wurde eine "Person von Baum getroffen". Wenig später stellte sich heraus, dass ein großer abgebrochener Ast auf den Gehweg gestürzt war.

Was war geschehen? Auf dem Geh- und Radweg des Franz-Josef-Kais war ein 57-jähriger Magistratsmitarbeiter mit seinem Lkw des Abfallwirtschaftshofes unterwegs, um Müll einzusammeln.

Der Mann näherte sich mit dem Schwerfahrzeug jener Stelle, an der sich die Ein- und Ausstiegstreppe der Salzachschifffahrt befindet. Dort saß zu diesem Zeitpunkt ein 76-jähriger Salzburger auf einer Betonmauer, die sich zwischen dem Geh- und Radweg befindet. Und zudem fuhr ein 34-jähriger Salzburger zeitgleich mit seinem Fahrrad auf dem Radweg, der in weiterer Folge unter dem Marko-Feingold-Steg hindurchführt.

Der Lkw-Fahrer lenkte nun seinen orangefarbenen Truck etwas weiter an den rechten Fahrbahnrand, um gefahrlos am 76-Jährigen vorbeifahren zu können. Doch das gut gemeinte Ausweichmanöver hatte Folgen. Denn nun touchierte der Lkw einen Ast, der von einer Kastanie hervorstand. Durch die Berührung des Lkw mit dem Ast brach dieser und prallte auf das Müllfahrzeug. Und dabei wiederum brach der Ast in zwei Stücke, woraufhin das größere Teil des Astes vom Lkw herabfiel.

Dieses abgebrochene Stück (neun Meter lang, 55 Zentimeter Durchmesser) traf den 76-jährigen. Das Glück des Mannes: Die Wucht des herabfallenden Astes wurde durch die Betonmauer sowie abstehende Zweige des Astes überwiegend abgefangen.

Der 34-jährige Radfahrer wurde ebenfalls durch Teile des Astes getroffen. Nach seiner Erstversorgung durch die Einsatzkräfte wurde der 76-Jährige in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Der 34-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Beide Männer kamen dem Vernehmen nach glimpflich davon. Der Alkotest mit dem 57-jährigen Lkw-Lenker verlief negativ.

Bei dem Baum handelt es sich um eine von mehreren Dutzend Rotblühenden Rosskastanien, die vom Ferdinand-Hanusch-Platz entlang des Franz-Josef-Kais bis hinauf zum Müllner Steg gepflanzt wurden.

Laut Städtischem Gartenamt wurde der Baum begutachtet und der herabgefallene Ast entfernt. Es bestehe keine weitere Gefahr.