Happy End für misshandelten Bettlerhund "Rocky" aus Salzburg

Der blonde Rüde, der in Salzburg von einer Bettlerin geschlagen und stundenlang angekettet wurde, habe eine liebevolle Familie gefunden, berichtet die Pfotenhilfe.

Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler ist erleichtert und glücklich: "Bei Tieren, die so ein Martyrium ertragen mussten, sind wir immer besonders froh, wenn wir einen guten Platz finden, damit sie ihre Schmerzen rasch vergessen und auch ihre psychischen Wunden heilen können."

Anfang Mai hatten Passanten beoabachtet, wie eine Bettlerin beim Markartsteg in Salzburg auf einen Hund eingeschlagen habe. Die Osteuropäerin habe den Mischlingsrüden zudem über längere Zeit am Steg angebunden und allein zurückgelassen.

Die Passantinnen hatte die Initiative ergriffen, der Bettlerin den Hund abgekauft und ihn zum Tierschutzhof Pfotenhilfe nach Lochen (OÖ) gebracht.

Die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe hat eine Sachverhaltsdarstellung mit neuen Hinweisen auf Tierquälerei an die Polizei übermittelt, nachdem sich auf die Medienberichte Zeugen gemeldet hatten, die die Bettlerin kennen und auch beobachtet haben. Man werde jedenfalls an der Sache dranbleiben und nicht locker lassen, bis es hier zu abschreckenden Strafen komme, heißt es in einer Aussendung der Pfotenhilfe.

Quelle: SN