Harry Albel zaubert Getränke für Genießer

Harry Albel zaubert in seiner Manufaktur "Sweet Sour Art " in St. Johann seit 2019 Getränke auf höchstem Niveau. Dafür setzt der gebürtige Kärntner ganz auf die heimische Qualität. Nun wird es aber Zeit umzuziehen: Das kleine Lokal in der St. Johanner Pöllnstraße wurde zu klein. Albel zieht nach Bischofshofen.

BILD: SN/SW/WEISS Der gebürtige Kärntner Harry Albel kreiert zahllose Getränke-Arten – vom Zirbenlikör bis zum Gin.