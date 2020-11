Harsche Kritik nach Cluster in Pongauer Seniorenheim

Eine Angehörige eines Bewohners im Seniorenwohnheimin Bischofshofen sagt, dass die Heimleitung angesichts eines Covid-Ausbruches zu spät reagiert habe.

Die Zahl der infizierten Personen in Salzburger Seniorenwohnheimen steigt weiter. Vor allem beim Personal sind zuletzt besonders viele Covid-Infektionen festgestellt worden: 184 Mitarbeiter und 125 Bewohner galten am Donnerstag als infiziert. Die hohe Infektionszahl bei den Angestellten hängt auch mit den regelmäßigen Tests zusammen, die von der Bundesregierung verordnet wurden. Seit zehn Tagen seien die Schnelltests dazu erhältlich, sagt Soziallandesrat LH-Stv. Heinrich Schellhorn (Grüne) "Wir sehen den Beginn der ersten Testreihen in der täglichen Statistik."

In einigen Seniorenwohnheimen ...