Hasenpest: Jäger fürchten um das Image der Feldhasen

Im November beginnt in Lamprechtshausen die Hasenjagd. Die Jägerschaft ist überzeugt, dass Hasen gefahrlos verzehrt werden können.

Sieben Treibjagden auf Hasen veranstaltet die Jägerschaft in Lamprechtshausen in den kommenden Wochen. Etwa 450 bis 500 Hasen werden dabei jedes Jahr erbeutet und dann privat vermarktet. Jetzt machen sich die Jäger Sorgen um das Image der Hasen, berichten zwei von ihnen: Bernhard Schlager und der Jagdleiter Thomas Geisler. Der Grund dafür ist die Hasenpest. Wie berichtet, ist heuer in Salzburg und im benachbarten Oberösterreich schon eine Reihe von Menschen schwer an der Hasenpest erkrankt. In Salzburg gab es erst ...