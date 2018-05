Hasenpest: Zwei tote Tiere in Gemeinden entdeckt

Nach der veterinärmedizinischen Untersuchung steht seit Donnerstagabend fest, dass die Hasen in Anif und Grödig an Tularämie verendet sind. Die Gemeinde Grödig bittet, Hunde an die Leine zu nehmen.

SN/APA/dpa-Zentralbild/Jens Büttne Ein Feldhase. Symbolbild.