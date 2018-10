Hat die Salzburger Polizei im Winter eine Personalnot?

Gewerkschaft fordert für Salzburgs Wintersportorte zusätzliche Beamte.

"Die jetzt schon absehbare, äußerst schwierige Personalsituation ab Jänner 2019 lässt eine Abdeckung des zusätzlichen Personalbedarfs mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen als unmöglich erscheinen. Es ist zu erwarten und es gilt zu verhindern, dass bei fehlender

Verstärkung aus anderen Bundesländern entweder bei den alpinen Polizeiinspektionen oder an den Abgangsdienststellen im Bereich der Landespolizeidirektion Salzburg für die Bediensteten unzumutbare und gesundheitsgefährdende Belastungen entstehen."

Mit dieser Behauptung stellte der Fachausschuss Polizei über Initiative der sozialistischen Gewerkschaft den Antrag, dass die Landespolizeidirektion Zuteilungen von Polizeibeamten aus anderen Bundesländern für die personelle Verstärkung der alpinen Bezirke in Salzburg anfordern soll.

FSG-Vorsitzender Walter Deisenberger präzisierte im SN-Gespräch: "In den vergangenen Jahren hat es keine Zuteilungen aus anderen Bundesländern gegeben." Vielmehr seien Beamte, vorwiegend aus der Stadt Salzburg und dem Flachgau, in die alpinen Bezirke zur saisonalen Verstärkung abkommandiert worden. Im Vorjahr seien es etwa 30 Leute gewesen. "Nach unseren Berechnungen hat sich der Personalstand in der Stadt im Vergleich zum Vorjahr verringert, auch der Flachgau erscheint ausgedünnt. Daher unsere Forderung an die Polizeiführung um Verstärkung aus anderen Bundesländern."

Nach Darstellung der Gewerkschaft liege die Personalsollstärke in Salzburg bei rund 1560 Beamten, in der Praxis seien es rund 200 weniger. "Wobei wir von Vollzeitbeschäftigten sprechen", so Deisenberger. Nicht eingerechnet seien dabei Bedienstete in Teilzeit, in Karenzen oder Langzeitkrankenständen.

Landespolizeidirektor Franz Ruf stellte auf SN-Anfrage klar: "Auch im kommenden Winter werden wie gehabt an die 30 Beamte Dienststellen in den Winterorten zugeteilt. Eine Anforderung an das Innenministerium, zusätzliche Beamte aus anderen Bundesländern nach Salzburg zu holen, wird es aber nicht geben. Jedoch wird beantragt, jene sieben Salzburger Beamte, die derzeit im Grenzdienst am Brenner in Tirol zugeteilt sind, wieder nach Salzburg zurückzubekommen."