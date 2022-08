Haubenkoch Weyringers Buch für die kleinen Momente des Glücks

Top-Gastrononom Emanuel Weyringer aus Henndorf am Wallersee hat ein Kochbuch verfasst.

Zurzeit ist das Weyringer am Wallersee bummvoll. 40 bis 50 Gäste an den weiß eingedeckten Tischen, mehr geht nicht. Reservieren ist sowieso ein Muss. In der Stadt sind Festspiele, den Genuss will man ausklingen lassen. Weyringers Restaurant und der Traumblick auf den See sind alljährlich ein "Geheimtipp" für Festspielbesucher, Kunstliebende und -schaffende. Und wer wollte nicht einen lukullischen Ort finden, an dem sich auch das Auge sattsehen kann? Drinnen bunte Glaskunst aus Murano, farbenfrohe Bilder von Johann Weyringer, dem Vater ...