Haubenküche gibt es in Salzburg jetzt rund um die Uhr und auf Knopfdruck

Zwei Spitzenköche machen gemeinsame Sache: Grammelknödel vom Gasthof Schloss Aigen und Döllerers Wirtshausküche kommen nun aus dem Automaten.

"Wenn die Pandemie etwas Gutes gebracht hat, dann das", sagt Kurt Berger jun., Haubenkoch im Gasthof Schloss Aigen. Salzburger Wirts- und Gasthausbetreiber sind in den Lockdowns kreativ geworden und haben neue Wege zu ihren Stammkunden gewonnen - und nebenbei sogar viele Neukunden gewonnen. So wie Haubenkoch Andreas Döllerer aus Golling. Seine Wirtshausgerichte wie Rindsroulade, Paprikahuhn oder Rieslingbeuschel gibt es seit einiger Zeit nicht nur zum Abholen in Golling, sondern im Versand. Die im Hause Döllerer zubereiteten und in 580-Milliliter-Gläsern abgefüllten ...