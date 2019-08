Hauptbahnhof: Serbe versteckte Drogen in Brotlaib

In dem Brot fanden die Ermittler ein Päckchen mit 22 Gramm Heroin. Der 63-Jährige gab an, die Drogen in Wien gekauft zu haben, um sie in Salzburg weiterzuverkaufen.

Mittwochnachmittag kontrollierten Ermittler des Kriminalreferates einen 63-jährigen Serben am Vorplatz des Salzburger Hauptbahnhofes. Die Polizisten wurden auf den Mann aufmerksam, weil er auffällig mit einem Brotlaib hantierte. Als die Beamten den Mann kontrollierten, stellten sie fest, dass in dem Laib 22 Gramm Heroin versteckt waren. Bei seiner Vernehmung gab der Serbe an, dass er die Drogen in Wien gekauft hatte, um sie in Salzburg weiterzuverkaufen. Das Heroin wurde sichergestellt, der Mann wird angezeigt. Die Polizei ermittelt noch, woher die Drogen genau stammen und wer als Abnehmer gedacht war. Quelle: SN