Hauptsache, es geht um Fleisch

Fleischerei war gestern, heute heißt das "meat & eat" oder "meat you soon". Im Andräviertel hat sich ein Gastro-Insider mit einem erweiterten Metzgerei-Angebot selbstständig gemacht.

Metzgerei, Jausnerei, Bistro, Grill und Vinothek - das alles bietet seit Sommer vergangenen Jahres Julian Grössinger in der Franz Josef-Straße, Ecke Paracelsusstraße. Dort, wo vorher jahrzehntelang eine Metzgerei untergebracht war - zuletzt die Metzgerei Strobl, hat er das "Meat & eat" aufgemacht. "Ich habe das nicht gesucht, es hat mich gefunden", erzählt der umtriebige Mann, der ins Gasthaus "Zur schönen Aussicht" auf dem Heuberg eingeheiratet hat.

Die Metzgerei hat ihn immer schon interessiert und weil die schon da war und er nach etlichen Jahren, wo er mit hochwertigen Convenience-Produkten, Wurst und Speck für die Gastronomie handelte, wieder etwas für Endverbraucher auf die Beine stellen wollte, fiel die Entscheidung für ein Geschäft, wo es Fleisch und Jause gibt, leicht. "So hat sich das Konzept quasi von selbst geschrieben."

Heikel bei den Lieferanten

Als Absolvent der Tourismusschule in Klessheim hat er jahrelang in den besten Küchen gearbeitet, immer in Kombination mit der Fleischverarbeitung. Klingende Namen, wie etwa Schloss Aigen oder Gmachl fallen da. "Fleisch spielt bei mir einfach die Hauptrolle", sagt er und greift nach einem parademäßigen T-Bone Steak.

Bei seinen Lieferanten ist er heikel, nur die beste Qualität kommt ihm in den Laden. Naheliegend, dass er eng mit den Heuberg-Bauern zusammenarbeitet. Lamm vom Unterleitengut, der überdies seine Schafe auf der Wiese unterhalb der "Schönen Aussicht" weiden lässt, die er von Grössingers Schwiegereltern gepachtet hat. Rind kommt vom Rauchenbichlgut, Kalb von Innviertler Bauern, Schweinernes bezieht er ebenfalls aus dem Innviertel, von der Fleischerei Hauer. Der wiederum holt die Tiere vom Milchbauern mit Käserei Schober, der die Schweine mit warmer Molke füttert.

Alles aus der Region und so frisch wie möglich, lautet seine Devise und so bezieht er das Gemüse von der Schranne oder den Walser Gemüsenbauern. "Im Winter ist es halt ein bissl traurig, weil Wintergemüse eher für Eintöpfe geeignet ist. Aber bald kommt schon wieder der Spinat, die erste Brunnenkresse, Bärlauch - und dann geht es wieder aufwärts."

Alles in Schraubgläsern mit Einsatz

Das Fleisch verarbeitet und verkocht Grössinger in der Betriebsküche der "Schönen Aussicht", meist alles allein. "Nur in Notfällen hilft das Küchenteam." Kalbsrahmgulasch, Beuschel, Hirschragout, Tomatensuppe, Rotkraut, Ratatouille kocht er vor und füllt es in Schraubgläser, die er mit Einsatz abgibt. "Das kann sich jeder nach Hause oder ins Büro mitnehmen und aufwärmen." Seine besondere Spezialität sind Kutteln, die generell wieder stark im Kommen sind, auch wenn sie einen schlechten Ruf genießen. "Wenn man's richtig macht, stinkt's nicht. Man muss sie sieben Mal in Salzwasser kochen, so lange, bis das Kochwasser gut riecht. Ich bereite sie mit feurigem Paprika und Gemüse zu."

"Utopence" (die Ertrunkenen) empfiehlt Grössinger ebenfalls: "Das ist eine Essigwurst für Fortgeschrittene", schmunzelt er. Die tschechische Bierspezialität wird ebenfalls im Glas gelagert, wo sie die spezielle Marinade aufsaugt. "Dadurch ergibt sich der ganz andere, viel intensivere Geschmack."