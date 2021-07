Haus der Natur eröffnet Sonderausstellung über seltene Kristalle

Ab Freitag zeigt das Haus der Natur in Salzburg eine wissenschaftliche Expedition in das Innenleben von Turmalin-Kristallen. Deren Schönheit offenbart sich erst unter dem Mikroskop.

Im Haus der Natur gibt es eine neue Ausstellung "Kristallmagie - faszinierende Welten in dunklen Turmalinen". Sie zeigt Fotos von besonders seltenen Kristallen. Sie ist von Chemiker Paul Rustemeyer kuratiert und soll eine ästhetische Expedition in das Innenleben von Turmalin-Kristallen bieten.

Aufgrund ihrer Formen und Farben sind Kristalle als Schmuck, Wertgegenstände und Statussymbole beliebt. Zu den begehrten Kristallen gehören auch die seltenen und kostbaren Turmaline. Das Turmalin-Mineral "Schörl" jedoch ist völlig schwarz. Die Kristalle werden zu hauchdünnen Plättchen geschliffen. Sie zeigen Mikrostrukturen von auffallender Präzision und Farbbrillanz.

SN/haus der natur/neumayr/le Das Ausgangsmaterial: Schwarze Schörl-Kristalle

Die Bilder der Sonderausstellung verbinden künstlerischen Anspruch und Ästhetik mit wissenschaftlicher Analyse. Der Besucher erhält Einblicke in die Entwicklung von Form und Farbe bei Kristallen. Erklärt wird ebenso ihre natürliche Korrosion und wie zerbrochene Kristalle wieder verheilen.



Die "Turmalingeschichten" erzählen als digitales Buch von der Erforschung des Turmalins - von ersten Legenden über die frühe Forschung an der Kristallstruktur. Sie reicht bis hin zu magischen Phänomenen rund um die Welt.

SN/haus der natur/neumayr/le Die Ausstellung ist eine ästhetische Expedition in das Innenleben von Turmalin-Kristallen.

Auch in Salzburg wurden die seltenen Kristalle bereits gefunden

Der schwarze "Schörl" ist das häufigste Turmalin-Mineral in Österreich. Fundstellen gibt es in Salzburg, Tirol, Kärnten, Ober- und Niederösterreich und der Steiermark. Turmaline kommen in kristallinen Gesteinen wie Pegmatit, Gneis oder Glimmerschiefer vor. Die schönsten Salzburger Turmaline stammen aus den alpinen Klüften der Hohen Tauern.