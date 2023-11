Haus der Natur: Viel Neues zum 100-Jahre-Jubiläum

Wissen zu vermitteln gehört zum Grundrezept des Museums, das bei dieser Aufgabe immer moderner wird. Besucher werden immer öfter ermutigt, selbst Hand anzulegen und Dinge auszuprobieren.

Es ist Freitagvormittag, kurz nach zehn Uhr. Zu dieser Zeit ist im Haus der Natur nicht viel los. Vereinzelte Touristen und Eltern mit Kinderwagen streifen durch die Stockwerke, schauen sich die Modelle der Dinosaurier, die Kristalle und Gesteine, die Vogelbilder in der Kunstausstellung und die im Aquarium schwimmenden Fische an. Das Haus ist bis unters Dach voll mit Faszinierendem, das man anschauen, hören und ausprobieren kann.

Besucher dürfen Hand anlegen und ausprobieren

"Das Haus der Natur nutzt schon seit hundert Jahren Prinzipien, die heute ,state of the art' sind", erklärt Ausstellungskuratorin Barbara Loidl. Schon früh in seiner Geschichte habe man etwa mit seinen bekannten Dioramen besonders zugängliche Formen der Wissensvermittlung ausprobiert. Heute sei das Ziel eine "multifaktorielle Darstellung", also der Einsatz verschiedener Techniken von Text über Audio und Video bis hin zu interaktiven Objekten, auch mit digitaler Unterstützung. "Wir überlegen uns, was wir zeigen wollen und wie wir es vermitteln wollen." Ein Grundprinzip dabei lautet "hands on" - also die Ermutigung an Gäste, selbst Hand anzulegen und auszuprobieren.

7000 Quadratmeter Ausstellungsfläche

Robert Lindner, seit 2022 Direktor, fügt hinzu, dass der erste Eindruck beim Betreten eines Raums entscheidend sei. "Wie der erste Satz in einem Artikel." Der Leser oder Museumsbesucher müsse abgeholt und mitgenommen werden. Auf mehr als 7000 Quadratmetern Ausstellungsfläche, die das Haus biete, gingen Besucher nicht durch eine, sondern viele verschiedene Welten - vom Aquarium im Erdgeschoß über die Welt der Salzach und Österreichs einziger Christian-Doppler-Ausstellung bis in die Welt des Meeres und das Science Center. Dreieinhalb Stunden bleiben Besucher im Schnitt im Haus.

Emotionale Stimmung durch Interaktivität

Gefragt nach dem Geheimrezept, was das Haus der Natur besonders macht, nennt der Direktor drei Zutaten: "Den Menschen als Teil der Natur begreifen und in den Ausstellungen so darstellen. Die Vielfalt der Themen und Vielfalt in der Darstellung. Die Erzeugung einer emotionalen Stimmung durch Interaktivität." Anstatt wie in vielen Museen von Vitrine zu Vitrine zu gehen, solle einen im Haus der Natur das Wissen umgeben. Man bewegt sich durch Räume, von denen allein farblich und architektonisch kaum einer wie der andere ist. Leichte Sprache, wie sie in manchen Museen verwendet wird, benutzt das Haus der Natur nicht. Bei der Gestaltung der Texte wird aber immer auf Verständlichkeit geachtet. Dabei werde laut Kuratorin gar nicht groß unterschieden, ob es um Erwachsene oder Kinder gehe. Verständlich und einfach müsse es immer sein.

Das Team wird regelmäßig erweitert

Dass man sich österreichweit unter den besucherstärksten Museen finde, fußt laut Direktor auf der langen Geschichte. "Das Rezept ist seit der Gründungsphase gleich", erklärt Lindner, nämlich, dass Veränderungen Teil des Programms sind. Das Aquarium und der Reptilienzoo, die Lieblinge der Kinder, gehören etwa erst seit Anfang der 80er-Jahre zum Haus. Als roter Faden zieht sich durch das Gespräch: Es braucht ein größeres Team - egal ob es um Vorantreiben der Digitalisierung, bauliche Renovierung oder Ausstellungserneuerung geht. Teilt man Fläche und Besucherzahlen durch die Anzahl der Mitarbeiter, kommen auf jeden und jede 270 Quadratmeter Museum und fünftausend Besucher. Trotz der hohen Eigenwirtschaftlichkeit - 58 Prozent des Budgets stemmt man selbst - würde man sich über eine Aufstockung der Mittel freuen. Und auch bei den Preisen wird nächstes Jahr eine Anpassung vorgenommen. 2024 feiert das Haus der Natur übrigens sein 100-Jahre-Jubiläum.