Haus der Stadtgeschichte: Ein Speicherort für Wissensschätze

Das Haus der Stadtgeschichte öffnet am Samstag, 14. Oktober, seine Türen in der Glockengasse und gibt einzigartige Einblicke in die Archive.

Die Vorbereitungen für den Tag der offenen Tür im Haus der Stadtgeschichte laufen auf Hochtouren. Ganze 20 Jahre sind das Stadtarchiv und die Statistik mit 21 Mitarbeitenden nun schon dort beheimatet. 1500 Personen bitten hier jährlich um Einsicht in die lagernden Bauakten und 100 bis 150 Personen besuchen das Haus wegen seines historischen Archivs. Dabei ist das Fotoarchiv mit seinen rund einer Million Fotodokumenten besonders gefragt, täglich kommen bis zu drei Anfragen herein. Wir sprachen zum Jubiläum mit Leiterin Sabine Veits-Falk.



Welche Services bietet das Haus der Stadtgeschichte an?Sabine Veits-Falk: Wir möchten die erste Anlaufstelle für alle sein, die sich mit Stadtgeschichte beschäftigen. Das sind zum Beispiel Schüler oder auch Fremdenführerinnen, wenn sie sich für Spezialführungen wie die "sprechenden Häuser" vorbereiten. Es kommen aber auch Menschen, die für runde Geburtstage oder Firmenjubiläen nach Fotos suchen, Gasthäuser, die etwas zur Geschichte bringen wollen, bis hin zu Studierenden oder Forschenden von auswärts, die einen Vergleich zu Salzburg ziehen möchten. Dabei ist es immer gut, wenn man sich vorher anmeldet und den Forschungsgegenstand mitteilt. Zudem haben wir eine umfangreiche Stadtgeschichte-Bibliothek, Buchpräsentationen, Vorträge und wir bieten Führungen für Schulen, die Universität oder Vereine an. Ein neues, schönes Format ist der Stadtgeschichte Science Talk, bei dem Studierende oder Forschende ihre Arbeit im Haus der Stadtgeschichte vorstellen. Da werden die Quellen aus dem Stadtarchiv präsentiert und es wird mit Experten und anschließend mit dem Publikum diskutiert. Bisher hatten wir drei solche Science Talks.

Welche Artefakte sind Ihre persönlichen Highlights?Für mich sind das gar nicht jene, die so spektakulär aussehen. Auch mich beeindrucken schön gestaltete Objekte, aber ich habe zwei persönliche Favoriten. Das ist zum einen ein unscheinbares Armenkommissionsprotokoll. Da haben wir drei, von 1800 bis 1802. Das sind Zeugnisse von Menschen, die in Armut lebten. Diese Menschen hinterlassen normalerweise nicht viele schriftliche Zeugnisse. Darum ist das etwas Besonderes. Es waren in der Mehrzahl Frauen, die bei der Armenkommission vorgesprochen haben. Darin wird geschildert, worum es ging, und darunter steht, was von der Kommission gewährt wurde. Das gibt einen guten Einblick in die Armutsgeschichte. Aber auch da ist die Quellenkritik wichtig, da man daran denken muss, dass die Menschen ihre Situation so schildern, dass sie auch etwas gewährt bekommen. Eine zweite Quelle ist ein Gemeinderatsprotokoll von 1919. Da waren die ersten Frauen im Gemeinderat vertreten. Damals gab es vier. Da kann man schön nachlesen, in welchen Ausschüssen Frauen vertreten waren.

Ein Projekt des Archivs sind die Stadtteilgeschichten. Was wird da untersucht?

Wir kooperieren da mit der Raumplanung und Baubehörde. Unser Anteil ist die Stadtteilgeschichte. Bisher gibt es schon Publikationen zu Mülln, dem Kaiviertel und Nonntal. Bald kommt dann die rechte Altstadt dran. Dabei geht es darum, was das Besondere des Viertels ist. Zum Beispiel in Mülln waren es die Mühlen und Gasthäuser, beim Kaiviertel die Universität und das Domkapitel. Es geht dabei vor allem um den Erhalt der Welterbequartiere und ihre Zukunft.



"Speicher auf" heißt es am Samstag, 14. Oktober, von 10 bis 16 Uhr im Haus der Stadtgeschichte. Neben Highlights des Archivs wie der Igelbundurkunde von 1403 (Urkunde vom Zusammenschluss des Adels und der Städte gegen den Erzbischof) werden zahlreiche Archivalien und Fotos ausgestellt. Daneben winken Führungen durch die Archive, ein Büchertisch mit zahlreichen Publikationen und ein umfangreiches Kinderprogramm. Auch für Musik und Kulinarik ist gesorgt.