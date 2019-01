Hausarzt für Thumersbach

Im Zeller Ortsteil hat der Einheimische Fidelius Krammel (42) eine Praxis eröffnet.

Thumersbach hat, wenn man den Bereich Prielau dazunimmt, rund 2000 Einwohner. Und seit rund zwei Monaten einen Hausarzt: Fidelius Krammel hat am Dorfplatz seine Praxis eröffnet. Seine erste Bilanz lautet: "Medizinisch und menschlich ist es so, wie ich es mir erwartet und erhofft habe. Meine Praxis ist gut angenommen worden."

Krammel ist hier aufgewachsen, lernt jetzt aber "das Dorf und seine Menschen neu kennen". Das Medizinstudium und die Ausbildung zum Arzt hat er in der Stadt Salzburg sowie im Flach- und Tennengau absolviert. Die Idee, Allgemeinmediziner zu werden, sei ihm im Laufe der Zeit gekommen, sagt der Zeller. Er hat bei einem Praktiker gearbeitet und eine Ordination in Fuschl geführt. Als es eine Kassenstelle in Zell am See nachzubesetzen galt, stand in der Ausschreibung dezidiert "vorzugsweise Thumersbach". Krammel bewarb sich und erhielt den Vertrag.

Das Schöne sei, dass die meisten Fälle mit geringem Aufwand für Patienten und Arzt gelöst werden könnten, sagt Krammel. Infekte, Probleme mit dem Bewegungsapparat, Bluthochdruck, Diabetes zählten zu den häufigsten Krankheiten. Sein Ziel ist es, eine Termin-Ordination zu führen. "Das ist für Patienten und Arzt angenehmer, denn wenn zehn und mehr Leute im Wartezimmer sind, macht das allen Stress." Er schätzt es, selbst Abläufe gestalten und Entscheidungen treffen zu können. Großen Wert legt er auf Kontakte mit Kollegen und mit Fachärzten aus allen Bereichen. Der Mediziner will auch mithelfen, seinen Berufsstand weiterzuentwickeln. "Wir benötigen einen gewissen Standard bei Apparaten. Auch in der Forschung können wir viel tun. Das größte Problem sehe ich in der Ausbildung und dem direkten Kontakt zu den Patienten. Ich selbst habe in der intensiven Notfallaufnahme gearbeitet, da hat man viel direkten Kontakt."

Krammel ist in einer Sondersituation: Er konnte keine Ordination mit "Kundenstock" übernehmen, sondern musste und muss sich alles im bisher "arztlosen" Gebiet aufbauen. Dazu braucht es auch kaufmännische Kenntnisse. Rund 100.000 Euro hat er in die Praxis bisher investiert. Wohnort und Praxis in Thumersbach zu haben, passe in sein familiäres Konzept, sagt Krammel. Er ist verheiratet und Vater zweier kleiner Kinder. Seine Frau ist ebenfalls Ärztin und arbeitet im nahe gelegenen Tauernklinikum.

Krammel ist auch ein politischer Kopf. Bei den Gemeindewahlen 2014 trat er als Bürgermeisterkandidat für die Grüne Bürgerliste (GRÜBL) an. "Dieses Mal bin ich auch auf der Liste, aber Bürgermeisterkandidat ist Werner Hörl." Der Mediziner hat einen generellen Rat zur Gesundheitsförderung: "Dazu gibt es eine Vielzahl kleiner Schritte, die Menschen aller Altersstufen, von kleinen Kindern bis zu Senioren, machen können. Etwa Bewegung im Alltag ."

Im zentral gelegenen Haus Strasser (Café Unterkofler) entstand ein kleines medizinisches Zentrum. Direkt neben Krammel haben sich zwei Psychotherapeuten (Anna Schermer und Johannes Sacherer) eingemietet, im selben Gebäude hat vor Kurzem auch die Logopädin Melanie Spangl eine Praxis eröffnet. Das freut auch die Bürgerinitiative Pro Thumersbach, die sich seit Jahren für eine Belebung des Dorfzentrums und eine Stärkung der Infrastruktur starkmacht.