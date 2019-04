Hausbewohnerin in St. Georgen bei Zimmerbrand verletzt

Die Feuerwehr rettete die Frau unter Einsatz von schwerem Atemschutz.

Rund 60 Feuerwehrleute sind am Montagnachmittag zu einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus in St. Georgen ausgerückt. Sie hatten den Brand rasch unter Kontrolle. Die Bewohnerin, die sich in einem Nebenzimmer aufgehalten hatte, wurde von den Feuerwehrleuten unter Einsatz von schwerem Atemschutz geborgen und mit der Rettung ins Spital nach Oberndorf gebracht, wie Ortsfeuerwehrkommandant Andreas Spatzenegger schilderte. Der Brand war in der Küche ausgebrochen. Laut Spatzenegger sei ein technischer Defekt womöglich die Ursache. Die Polizei ermittelt.

Quelle: SN