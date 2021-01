Hebamme Anna Ferner: "Ohne körperliche Nähe geht es nicht"

Ihre Hände nennt Anna Ferner ihr wichtigstes Werkzeug. Sie ist die neue "oberste" Hebamme im Land. Im Interview erzählt sie, was die Telemedizin leisten kann und worauf es bei digitalen Geburtsvorbereitungskursen ankommt.

So viel Technik wie nötig, aber so wenig wie möglich, ist das Motto von Anna Ferner. Sie steht seit wenigen Wochen dem Salzburger Hebammengremium vor.

Redaktion: Frau Ferner, Sie arbeiten im Krankenhaus. Was hat Corona in Ihrem Berufsumfeld verändert? Ferner: Immer mehr Familien wollen so kurz wie möglich im Krankenhaus bleiben. Das hat die Wünsche nach Nachbetreuung zu Hause steigen lassen. Wir haben aber nicht plötzlich mehr Hebammen als vor Corona. Das heißt: Es kann - vor allem ...