Heben die Hubschrauber zu oft ab?

70 Prozent der Rettungsflüge brauche es nicht - mit dieser Kritik ließ der Alpenverein in Tirol aufhorchen. Wie sieht die Situation in Salzburg aus?

Der Aufschrei erfolgte in Tirol. Die Anzahl der Rettungsflüge sei zu hoch, beklagte der Österreichische Alpenverein (ÖAV). 70 Prozent der abgerechneten Unfälle lägen im Bereich NACA 1-3 (das NACA-System beschreibt in einer siebenstufigen Skala die Schwere der Verletzungen).

"Das sind Fälle, bei denen die Gebietskrankenkassen nicht von der Notwendigkeit eines Hubschraubertransportes ausgehen, da sie dabei keinen Kostenersatz leisten", so Robert Renzler, Generalsekretär des Alpenvereins. Mehr als zwei Drittel der Flüge bräuchte es also nicht.

Die mit Abstand größte Gruppe der Geborgenen (über 50 Prozent) stamme von Unfällen im Skipistenbereich, wo fast immer der Hubschrauber fliege, wenn eine Privatversicherung gegeben sei. Es folgen Skitourengeher mit 18 Prozent sowie Bergsteiger und Bergwanderer mit neun Prozent, die von den Ausübenden her die größte Anzahl stellen.

Alpenverein fordert mehr Transparenz

In Salzburg werde es wohl ähnlich sein, eine detaillierte Statistik des Alpenvereins gebe es derzeit nicht, sagt ÖAV-Landesvorsitzende Brigitte Slupetzky.

Der Alpenverein fordert nun mehr Transparenz, es gehe um Kosten, Tarife und eine ehrliche Bewertung der Verletzungsgrade. Der Verein sei seinen Mitgliedern zur Transparenz verpflichtet, diese zahlten auch einen Mitgliedsbeitrag, in dem die Versicherung enthalten ist. Allein heuer seien über diese Versicherung bereits 1,5 Millionen Euro an Hubschrauberkosten bezahlt worden, so der ÖAV.

Am Beispiel Tirol zeige sich, dass die Marktgesetze - bei steigendem Angebot sinken die Preise - im "Hubschraubermarkt" nicht funktionierten.

Die Preise der Anbieter bewegten sich in einem engen Korridor von nur wenigen Cent. Als ob die Preise aufeinander abgestimmt wären, im Schnitt lägen sie aktuell bei 94,91 Euro.

Interessanterweise koste die Flugminute beim Hubschrauber des Innenministeriums nur 53 Euro. Enorm seien auch die Preissteigerungen: 2011 lagen sie bei 78,90 Euro, jährlich seien sie um einige Euro gestiegen. Die Gesamtkosten für einen 30-minütigen Transport seien innerhalb der letzten acht Jahre etwa bei einem Betreiber von 2666 Euro auf 4041 Euro angestiegen.



"Einsätze der Bergrettung sind nicht billiger"

Die offiziellen Zahlen der Bergrettung Salzburg zeigen ebenfalls eine Zunahme der Bergungseinsätze - gemeinsam mit Hubschrauberteams. Wobei Polizeihubschrauber vor allem bei Sucheinsätzen oder bei der Bergung von Verirrten oder schlimmstenfalls von Toten zum Einsatz kommen. So wurden 2017 von der Bergrettung 90 Einsätze mit Unterstützung von Hubschraubern abgewickelt, 2018 114 und heuer sind es bislang immerhin bereits 72.

Der verantwortliche Landesarzt der Bergrettung Salzburg, selbst Facharzt für Unfallchirurgie und Notarzt, Joachim Schiefer: "Die Einsatzzahlen der Bergrettung steigen. Heuer wurden bereits über 550 Einsätze durchgeführt. Wir führen diese ehrenamtlich durch, besonders für uns Ärzte ist es schwierig, aus der Krankenhausambulanz oder Ordination weg in einen Einsatz zu gehen - eben vor allem dann, wenn eine Rettung aus der Luft nicht möglich ist. Die Leitstellen machen dabei einen hervorragenden Job, sie disponieren immer das geeignetste Transportmittel in den Bergen, und das ist meistens der Rettungshubschrauber mit Pilot, Arzt und Flugretter."

Auch eine leichte Verletzung könne unter alpinen Bedingungen lebensbedrohend werden, so Schiefer. "Deshalb ist eine rasche Bergung zur Vermeidung von Sekundärschäden unerlässlich. Die Luftrettung gewährleistet das am besten." Wenn es Umstände nicht zulassen würden, dann rücke selbstverständlich die Bergrettung aus, doch: "Unsere Einsätze sind immer personal- und materialintensiv und deshalb auch nicht billiger als Einsätze der Flugrettung."



Verschlechterung der Patientenversorgung?

Schiefer sei jedenfalls "immer froh, wenn einer der 17 Bergrettungsärzte des Bundeslandes für die Versorgung der Verunfallten mit dabei ist", und er fügt hinzu: "Eine Reduktion der Flugrettungseinsätze, wie sie der Alpenverein wünscht, geht auf Kosten der bodengebundenen Rettung. Die Bergrettung würde öfter alarmiert und die Einsatzzeiten würden noch mehr steigen. Aus meiner Sicht zuungunsten einer raschen und kostengünstigen Patientenversorgung."



"Flugrettung muss finanziell vertretbar bleiben"

Der Alpenverein stehe zu 100 Prozent zu einer modernen, leistungsfähigen Flugrettung, betont Slupezky. Sie müsse aber bedarfsgerecht, medizinisch indiziert und finanziell vertretbar bleiben. "Es gilt zu berücksichtigen, dass bei Bergungen im echten alpinen Bereich auch leichter Verletzte mit dem Hubschrauber geborgen werden müssen und sollen, da sie Stunden von der nächsten befahrbaren Straße entfernt sind. Dies betrifft allerdings nicht die Masse."