Heckenbrand setzt Itzlinger in Alarmbereitschaft

Anrainer aus Itzling und Bergheim unterstreichen ihre Forderung nach Verbotstafeln für Lagerfeuer.

Montagabend brannte die Hecke eines Reihenhauses an der Wasserfeldstraße. Wenige Meter darunter gloste zeitgleich ein Lagerfeuer. "Das war der Funkenflug", schildert Anrainer Karl-Heinz Quehenberger am Dienstagvormittag. Erst kürzlich machten seine Nachbarn und er auf die Gefahr aufmerksam. Die Berufsfeuerwehr bestätigt den Vorfall, will auf Anfrage aber keine Angaben zur Brandursache machen.

SN/sw/vips Im Bereich des Traklstegs geht es heiß her.

Quehenberger nutzt den aktuellen Anlass, um abermals auf seine Forderung aufmerksam zu machen. "Es braucht fixe ...