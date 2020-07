Heftige Unwetter im Gasteiner Tal und in Mittersill

Mehr als 500 Feuerwehrleute im Bundesland Salzburg wurden in der Nacht auf Freitag zu über 100 Einsätzen gerufen. Betroffen waren vor allem der Pinzgau, der Pongau sowie der Tennengau.

Wegen heftigen Regens mussten in den betroffenen Gebieten mehrere Gebäude ausgepumpt werden, es kam auch zu Murenabgängen. So im Gasteiner Tal, wo starker Regen und Hagel zu Vermurungen in Bad Hofgastein geführt haben. Der Wiedner-Almbach ist im Bereich der Bahngleise der ÖBB-Tauernbahn über die Ufer getreten, die Tauernbahn musste daraufhin gesperrt werden. Mehr als 400 Meter Gleis sind nach SN-Informationen blockiert. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Bad Hofgastein und Bad Gastein wurde eingerichtet. Die Strecke dürfte noch den ganzen Tag gesperrt bleiben.

In Bad Hofgastein wurden 13 Keller und fünf Tiefgaragen überflutet. Die Feuerwehren Bad Hofgastein und Bad Gastein sind Freitag früh weiterhin im Einsatz. Personen kamen bislang nicht zu Schaden.

In Bad Gastein mussten 50 Personen evakuiert werden

In Bad Gastein mussten aufgrund der drohenden Überflutung durch den Scheiblingbach im Ortsteil Bad Bruck 50 Personen aus 16 Häusern evakuiert werden. 26 Bewohner wurden in einem Hotel untergebracht, 24 weitere fanden bei Freunden oder Verwandten Unterschlupf. Freitagvormittag ging der Wasserstand im Scheiblingbach bereits zurück. "Wenn es gut geht, können die Leute heute wieder in ihre Häuser zurück", schildert Feuerwehrkommandant Herbert Stöckl. Auf jeden Fall müssen seinen Angaben zufolge die beiden Bachsperren rasch ausgebaggert werden, weil diese mit Geschiebe gefüllt wurden.

Der Bach riss auch eine Brücke weg, weshalb acht dahinterliegende Häuser derzeit mit dem Auto nicht erreichbar sind, so Stöckl. Die Bewohner können aber über den Gasteiner Höhenweg zu Fuß in den Ort, allerdings mit einer Gehzeit von rund einer Stunde, sagte der Feuerwehrchef.

Pass-Thurn-Straße an mehreren Stellen überflutet

Auch in Mittersill ging Donnerstagabend ein Gewitter mit Starkregen nieder. Durch die Regenmassen wurde die Pass-Thurn-Straße an mehreren Stellen überflutet.

Auf dem ostseitigen Hang hinter einem Hotel auf der Passhöhe schoss das Wasser in Richtung Hotel. Durch das eindringende Wasser wurden im Erdgeschoß sowie teilweise im Keller mehrere Räume überflutet. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Quelle: SN