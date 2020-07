Heftige Unwetter im Gasteinertal und in Mittersill

Mehr als 500 Feuerwehrleute im Bundesland Salzburg wurden in der Nacht auf Freitag zu über 100 Einsätzen gerufen. Betroffen waren vor allem der Pinzgau, der Pongau sowie der Tennengau.

Wegen heftigen Regens mussten in den betroffenen Gebieten mehrere Gebäude ausgepumpt werden, es kam auch zu Murenabgängen. So im Gasteinertal wo stsrker Regen und Hagel zu Vermurungen in Bad Hofgastein geführt hat. Der Wiedner-Almbach ist im Bereich der Bahngleise der ÖBB Tauernbahn über die Ufer getreten, die Tauernbahn musste daraufhin gesperrt werden. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Bad Hofgastein und Bad Gastein wurde eingerichtet. In Bad Hofgastein wurden 13 Keller und 5 Tiefgaragen überflutet. Die Feuerwehren Bad Hofgastein und Bad Gastein sind Freitagfrüh weiterhin im Einsatz. Personen kamen bislang nicht zu Schaden.

In Bad Gastein mussten aufgrund der drohenden Überflutung durch den Scheiblingbach im Ortsteil Bad Bruck 50 Personen aus 16 Häusern evakuiert werden. Die Personen wurden in Notquartieren untergebracht. Die Dauer der Evakuierungen ist derzeit noch nicht absehbar.

Auch in Mittersill ging Donnerstag abend ein Gewitter mit Starkregen nieder. Durch die Regenmassen wurde die Paß Thurn Bundesstraße an mehreren Stellen überflutet.

Auf dem ostseitigen Hang hinter einem Hotel auf der Paßhöhe schoss das Wasser in Richtung Hotel. Durch das eindringende Wasser wurden im Erdgeschoss sowie teilweise im Keller mehrere Räume überflutet. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Quelle: SN