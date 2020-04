Die Berufsfeuerwehr war im Einsatz, da der Baum eine Straße verlegt hatte.

Kräftiger Ostwind fegte am Dienstag über Salzburg hinweg. In der Uferstraße in Salzburg-Aigen fällte eine kräftige Windböe einen Baum. Die Berufsfeuerwehr war im Einsatz, da Äste des Baumes in die Straße ragten und die Fahrbahn verlegten. Die Feuerwehrleute schnitten die Äste ab um die Fahrbahn freizuräumen. Die weiteren Räumarbeiten übernimmt das Gartenamt.

Quelle: SN