Heilige Drei Könige kamen in Hüttschlag hoch zu Ross

"Es gibt nicht so viele, die reiten und singen können", sagt Leo Kreer. Auch deshalb ist die Besetzung der Hüttschlager Dreikönigsreiter seit Jahren gleich. Am Sonntag machten sie sich auf den Weg.

Hoch zu Ross machten am Sonntag die Heiligen Drei Könige in Hüttschlag ihre Runde. Die besondere Tradition nahm vor 27 Jahren ihren Ausgang. Den Grundstein legte Ross-Pfarrer Alois Dürlinger. Seit Anfang mit dabei ist Robert Kreer. "Es ist immer eine Freude und eine gute Gelegenheit Nachbarn zu treffen und sich ein gutes neues Jahr zu wünschen." Jede Jahr werden Ortsteile besucht, am Sonntag absolvierten die berittenen Sternsinger Lukas Aichhorn, Robert, Helmut und Leo Kreer rund 25 Stationen. "Die Vorgeher läuten ...