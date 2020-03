Heilige Messe aus dem Salzburger Dom täglich live im Internet

Die Erzdiözese Salzburg kommt mit breitem kirchlichem Angebot nach Hause zu den Menschen.

Um Ansteckungen mit dem Coronavirus bestmöglich zu vermeiden, ist auch das religiöse Leben stark eingeschränkt, Gottesdienste aus dem Salzburger Dom werden daher live übertragen.

Die Gottesdienste im Überblick

MO-FR 7 Uhr Laudes mit anschließender Hl. Messe (ca. 7.20 Uhr) MO-FR 12 Uhr Mittagsgebet Freitag 17 Uhr Kreuzweg Sonntag 10 Uhr Hl. Messe

Livestream aus dem Dom

Zusätzliches digitales Angebot

Mit der Internetseite www.trotzdemnah.at hat die Erzdiözese Salzburg eine weitere Möglichkeit geschaffen, kirchliche Angebote direkt ins Wohnzimmer zu bringen. "Unser religiöses Leben erfährt durch die Coronapandemie und die damit verbundenen Maßnahmen einen tiefen Einschnitt. Wer hätte gedacht, dass unsere Gemeinschaft für einige Zeit auf den gemeinsamen Gottesdienst verzichten muss; ist es doch gerade die Eucharistie, die Mahlgemeinschaft, die uns als Katholiken verbindet und die uns Gott und unseren Mitmenschen näher bringt. Auch religiöse Feste, Vorträge und Veranstaltungen sind bis auf Weiteres ausgesetzt - der Schmerz sitzt tief", schreibt Erzbischof Franz Lackner an die Katholikinnen und Katholiken der Erzdiözese Salzburg. So schmerzlich der Verzicht auf das Eigentliche uns bewege, so dankbar dürfen wir über die Möglichkeiten der modernen Technik sein.

Auf der Plattform www.trotzdemnah.at werden alle digitalen und analogen Angebote der Erzdiözese Salzburg aufgelistet. Die Seite soll laufend erweitert werden.

Quelle: SN