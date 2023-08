Verlorenes Wissen und alterprobte Rezepte - Walter Mooslechner hat ein neues Buch geschrieben.

Das neue Buch von Walter Mooslechner erscheint am 11. September

Den ehemaligen Förster, Heimatkundler, Musiker und Autor braucht man Pongauer Nachrichten Leserinnen und -Lesern nicht vorzustellen. Bereits als Kustos des Museumsvereins Denkmalhof Kösslerhäusl, eines Bergwerkshauses aus dem 16. Jahrhundert, begann Mooslechner, sein erstes Buch zu schreiben. Mittlerweile hat der rüstige 79-Jährige mit vielen Talenten bereits ein gutes Dutzend verfasst. Zeit seines Lebens war er als Förster eng mit den Bergen, Wäldern und ihren Schätzen und Geheimnissen verbunden - und hat sich mit der Fülle an Genießbarem, Leib und Gesundheit Zuträglichem vertraut gemacht, das die heimische Natur bereithält: von A wie Arnika bis Z wie Zirbe.

In seinem neuen Buch "Heilkräftiges aus der Natur" stehen Pflanzen unserer Gebirgswelt, die Leib und Seele genussvoll zusammenhalten, im Mittelpunkt dieses grundlegend überarbeiteten und erweiterten Klassikers G'sund und Guat. Das Buch enthält genaue Ausführungen zur gesundheitlichen Bedeutung der Kräuter und Früchte mit einem Exkurs zum Thema Schnäpse. "Ich habe schon von meiner Mutter vieles gelernt und mich immer damit beschäftigt", erzählt Mooslechner den PN, und dass er auch in seinem Garten einiges von den Früchten der Sträucher selbst ansetze. "Ich habe beobachtet, gesammelt, probiert und verkostet. Dabei waren mir die Begegnungen und Gespräche mit kundigen Menschen eine große Hilfe. Durch sie konnte ich mein Wissen und mein Verständnis in praktischer Anwendung vertiefen und ausbauen. Auf dem Land ist dieses Wissen immer noch lebendig. Bäuerinnen und Almleute, Holzknechte und andere Naturkundige hüten den Erfahrungsschatz von Generationen. Auch meinem Lehrförster verdanke ich wertvolles Wissen." Diese Erfahrungswerte wurden im neuen Buch anschaulich bebildert und übersichtlich zusammengefasst - teilweise als Rezepte oder Anwendungen. Es erscheint mit 11. September im Verlag Pustet.