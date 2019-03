Heimatvereinen gehen die Funktionäre aus

Pinzgaus Heimatvereine sind in vielen volkskulturellen Bereichen aktiv. Doch an der Spitze wird es eng. Gauobfrau Elfriede Innerhofer (73) tritt bald zurück - und mit ihr viele weitere Altgediente.

Das Brauchtum boomt - aber der Gauverband selbst hat ein Problem: Er kämpft gegen die Überalterung in der Funktionärsschicht. 73 ist Obfrau Elfriede Innerhofer, und sie bereitet ihren Rückzug vor. "Ich mache mein letztes Jahr, das steht tausendprozentig fest", sagt die Niedernsillerin. Mit ihr werden im kommenden Jahr weitere Altgediente den Vorstand verlassen.

Seit geraumer Zeit versucht sie, jemanden für ihre Nachfolge zu gewinnen. Bislang vergeblich. "Es muss nicht zwingend jemand aus einem Heimatverein sein. Wenn jemand Interesse an Volkskultur hat und weiß, worum es geht, dann ist er oder sie herzlich eingeladen", sagt Innerhofer. Immerhin habe sie bei ihren Recherchen drei jüngere Personen aus dem Saalachtal entdeckt, die sie künftig gerne im Vorstand hätte.

"Es braucht neue Gesichter und neue Ideen", sagt Innerhofer und fügt an: "Es ist nicht nett, wenn ich auf einer Bühne stehe und unten die vielen junge Leute sehe. Solche, die sich mit vielem viel leichter täten als ich." Generell sei es in den verschiedenen Vereinen um den Nachwuchs nicht schlecht bestellt. "Wenn jemand Junger dabei ist, dann zieht er oft viele aus seinem Freundeskreis mit." Aber Funktionen wollten nur die wenigsten übernehmen. Dabei könne das eine sehr befriedigende Aufgabe sein.

So hat es Innerhofer selbst erlebt. 1976 kam sie zu den Niedernsiller Trachtenfrauen. 1993 wurde sie Trachtenfraureferentin im Gauverband, 2009 Stellvertreterin des Obmanns, 2011 an die Spitze gewählt. Seither verkörpert sie geradezu das Brauchtum - im Dirndl, umgeben von Trachtenfrauen, Musikern, Goaßlern und Schnalzern, Schützen, Plattlern, Reitern, Volkstänzern und weiteren Mitgliedern von rund 80 Pinzgauer Brauchtumsvereinen. Höhepunkte in ihrer bisherigen Amtszeit waren die Gaufeste - 2012 in Stuhlfelden und 2018 in Maishofen.

Ihren Abschied hat sie bereits eingeläutet. Vor zwei Wochen übergab sie - nach 43 Jahren - in Niedernsill die Obfrauschaft der Trachtenfrauen an Anni Donauer. Auch die von ihr seit 2006 geleiteten Kindertanzkurse wollte sie abgeben, ließ sich aber überzeugen weiterzumachen.

Am Sonntag, dem 24. März, 17 Uhr, beginnt im Kindergarten Niedernsill ein Volkstanzkurs. "Kinder ab fünf Jahren sind willkommen", sagt Innerhofer. Sie ist davon überzeugt, dass das der erste Schritt in ein erfülltes Leben sein kann. "Der Tanz und der Zusammenhalt in den Vereinen haben mir über manche Fährnisse des Lebens hinweggeholfen. Die Vereine sind wichtig." Und wichtig sind Leute, die die Vereine leiten. Innerhofer hofft auf eine jüngere Generation, die die Geschicke übernimmt.