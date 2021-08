Heimische Feuerwehrler in der griechischen Feuerhölle

39 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rotem Kreuz halfen in Griechenland bei der Brandbekämpfung. Die Männer und eine Frau aus allen Salzburger Bezirken und Tirol erstickten Glutnester in der verbrannten Erde.

39 Einsatzkräfte aus Salzburg und Tirol kamen am Sonntag erschöpft aus der südeuropäischen Feuerhölle zurück. Die Freiwilligen aus allen Salzburger Bezirken, unter ihnen eine Frau und zwei Rotkreuz-Kräfte, waren Teil des internationalen Katastrophenzugs, der im Auftrag des Innenministeriums in die Brandgebiete nach Griechenland aufbrach. Der Auftrag sei klar umrissen gewesen, schildert Michael Leprich, Geschäftsstellenleiter des Landesfeuerwehrverbands und Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Salzburg: "Wir sollten in einem Gebiet von 10.000 Hektar die örtlichen Einsatzkräfte unterstützen, um ein Wiederaufflammen von ...