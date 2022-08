Heimsieg für Oberndorf beim Schifferstechen

Seit über 700 Jahren gibt es das Schifferschützen Corps Oberndorf. Am vergangenen Wochenende wurde wieder das traditionelle Schifferstechen auf der Salzach abgehalten.

Vier Mannschaften aus Donauwörth, Neuburg an der Donau, Steppberg sowie aus Oberndorf traten am vergangenen Sonntag beim traditionellen Schifferstechen auf der Salzach gegeneinander an. Den über lange Zeit sehr spannenden Bewerb konnten schließlich die Lokalmatadore des Schifferschützen-Corps Oberndorf für sich entscheiden. Zweiter wurde Neuburg, Dritter Donauwörth. Steppberg musste sich mit dem vierten Rang zufriedengeben.

Bürgermeister im Wasser

Als Fixpunkt durfte auch das nicht minder traditionelle Wurstspringen nicht fehlen. Erstmals standen in diesem Jahr mit den Bürgermeistern ...