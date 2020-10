Heimsiege für Kuchler Reiter

Der Reit- und Fahrverein Georgenberg-Kuchl freute sich am vergangenen Wochenende über eine gelungene Landesmeisterschaft - organisatorisch wie sportlich.

Föhnsturm, Regen und Corona-Auflagen: Die Voraussetzungen für die Salzburger Meisterschaft im Springreiten am vergangenen Wochenende waren, gelinde gesagt, schwierig. Dennoch stellte der Reit- und Fahrverein (RFV) Georgenberg-Kuchl eine gelungene Veranstaltung auf die Beine. "Trotz Föhnsturm und Regen gab es am Samstag die meisten Starts", freut sich Barbara Schwab vom RFV. Und auch sportlich waren die Kuchler Reiter in den meisten Kategorien vorn mit dabei, für den Gastgeber gab es je zwei Meister- und Vizemeistertitel.

Gold für Raphael Hartl und Miriam Berger

In der Klasse "Young Rider" gab Miriam Berger den Ton an: Auf Francis 2 meisterte sie souverän drei 0-Fehler-Runden und holte sich, wie schon im Vorjahr, den Meistertitel. Den zweiten Landesmeistertitel für die Kuchler holte sich Raphael Hartl auf Zidane 69. Er besiegte in der Junioren-Klasse dank der schnelleren Zeit Johanna Sternath (auf Luidor 7) vom URC Gut Weissenhof im Stechen. Hausherr Philip Essl auf (Callista 3) vergab seinen Meistertitel in der allgemeinen Klasse mit einem Abwurf beim letzten Sprung - damit siegte Helena Naue (auf Cascavel) vom URG Gut Römerhof im Stechparcours, Platz 3 ging an Johanna Jauck (auf Anyway) vom RV Wiesenhof/Winklhof.

Silber für Newcomerin Luisa Wolfgruber

Die zweite Silbermedaille für die Kuchler holte eine Newcomerin im Geschehen: Die 15-jährige Luisa Wolfgruber (auf Hurra 3) mischte in der Jugendmeisterschaft voll mit und holte sich im Stechen mit einem 0-Fehler-Ritt und der schnellsten Zeit die Silbermedaille. Der Meistertitel ging an Sophie Sivr (auf Apologize) vom RC Gastein.

In der Mannschaftsmeisterschaft am vergangenen Freitag siegte das Team "Berger Holzbau" mit Alessandra Porenta (auf Sonntagberg, vier Fehler), Amelie Chwoyka (Calamiros, null Fehler) und Miriam Berger (auf Francis, null Fehler).