Heiraten an einem magischen Datum - Andrang nicht im ganzen Land gleich stark

Heiraten an Tagen, die sich einprägen: Mit dem 2.2. 2022, 20.2. 2022 und 22.2. 2022 stehen wieder ein paar magische Daten an. Der Andrang ist nicht in allen Bezirken gleich hoch.

SN/Heinz Bayer Magische Daten verführen zum Eheversprechen.