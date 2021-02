Heiße Diskussionen um die Halleiner Kindervilla

Die Ankündigung des Hilfswerks, die Kindervilla in der Halleiner Krautgasse zu schließen, hat in Hallein viel Staub aufgewirbelt. Hilfswerk und Stadtgemeinde wollen nun Lösungen finden - vielleicht sogar gemeinsam, aber die Stimmung ist extrem aufgeheizt.

"Das Hilfswerk sperrt am Ende des Kindergartenjahres die Kindervilla zu": Diese Nachricht sorgte vergangene Woche für viel Aufregung in Hallein. Freitagmittag wurden die Eltern der 91 Kinder, die aktuell in dem Gebäude in der Krautgasse betreut werden, informiert und reagierten dementsprechend empört, dass sie nun plötzlich ab September ohne Betreuungsplatz da stehen, noch dazu nach Anmeldeschluss für die Gemeinde-Einrichtungen.

Das Hilfswerk, das den ehemaligen Kindergarten der Halleiner Schulschwestern 2016 im Baurecht bis 2046 übernommen hatte, argumentiert die geplante ...