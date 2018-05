Heiße Kisten und flotte Flitzer: Das Gaisbergrennen ist gestartet

Am Sonntag herrschte bis zum Start Kaiserwetter in der Altstadt. Dann öffnete pünktlich um 15 Uhr der Himmel seine Schleusen und Ernst Piëch trat kräftig auf das Gaspedal des "Kaiserwagens". Am Freitag zieht der Oldtimer-Tross weiter zum Gaisberg, wo gleich zwei Wertungen auf dem Programm stehen.

"Vorsicht! Der ist heiß!" Bürgermeister Harald Preuner schreckt zurück. Er hat sich dem Porsche 356 Jahrgang 1948 zu schnell genähert. Die Warnung kam von Helmut Eggert. Der Markenchef von Porsche Austria wies auf die heiße Karosserie hin. Mehr als vier Stunden stand dieses wunderschöne Fahrzeug schon in der Sonne. Auf der Motorhaube des roten Flitzers hätte man Spiegeleier zubereiten können.

Porsche feierte gestern im Rahmen des 16. Gaisbergrennens ein stolzes Jubiläum. 1948 - also vor 70 Jahren - schlug mit der Konstruktionsnummer 356 und der Fahrgestellnummer 356-001 die Geburtsstunde der Sportwagen-Produktion in Gmünd. Wolfgang Porsche und Bürgermeister Preuner nehmen vorsichtig im 356er Platz. Die Frage, wie man sich als Herr Porsche in einem Porsche fühlt, beantwortet er augenzwinkernd: "Ich bin damit aufgewachsen. Aber ich habe ab 1976 fünf Jahre bei Daimler-Benz gearbeitet. Da war es auch ein gutes Gefühl sich mit dem Namen ,Daimler Benz' am Telefon zu melden. "

Ernst Piëch stößt zur Runde. Sein jüngerer Bruder Ferdinand hat den VW-Konzern in Wolfsburg gr0ß gemacht. Von Ernst Piëch wollen wir deshalb wissen, warum es zwar sportliche Porsche-Autos zu kaufen gibt, aber keine soliden Piëch-Autos?

"Das ist ganz leicht zu beantworten", sagt Piëch trocken: "Die Techniker sind immer die Porsches. Die Piëchs sind immer die Finanzminister."

Wolfgang Porsche trat beim Grand Prix durch die Altstadt übrigens mit einem 356er Carrera Cabrio aus dem Jahr 1964 an. Das erweckt Kindheitserinnerungen. Genau: Wegen der Modellrennbahn. Darauf fuhren sogar schon in den 1970er-Jahren die ersten Porsche-Modellautos mit Strom. "Klingt doch revolutionär", sagt Porsche augenzwinkernd.

Aber heute kommt niemand an Ernst Piëch vorbei. Denn dieser konnte als Besitzer des Oldtimermuseum "Fahr(t)raum" in Mattsee so richtig aus dem Vollen schöpfen. Piëch tritt mit dem Kaiserwagen aus dem Jahr 1911 an. Dieser Wagen wurde von seinem Onkel Ferry Porsche für Kaiser Franz Joseph konstruiert. Damals noch unter der Marke Austro Daimler. "Der Kaiser verhielt sich dem Automobil gegenüber ja sehr reserviert", erzählt Piëch. Weshalb sich sein Onkel an zwei Kriterien hielt. Das Erste: Der Kaiserwagen musste sehr hoch sein. Denn ein Kaiser - so sagte man damals - beugt sein Haupt nur vor Gott allein. Deshalb wurde das Dach so hoch gesetzt, dass Franz Joseph aufrecht in das Passagierabteil einsteigen konnte. Zweitens: Das Auto wurde elektrisch betrieben. "Weil der Kaiser stinkende Autos nicht mochte", erklärt Piëch. Dafür, dass es drinnen trotzdem qualmte, war Ferry Porsche nur insofern verantwortlich, weil er auf Wunsch des Kaisers einen elektrischen Zigarettenanzünder einbaute, der bis in den Passagierraum reichte. Damit konnte sich der Kaiser problemlos seine Zigarren anzünden.

Das Wetter spielte den insgesamt 153 Startern des Gaisbergrennens diesmal übrigens einen Streich. Pünktlich mit dem Startschuss zum Grand Prix zwischen Staats- und Karolinenbrücke, öffnete der Himmel seine Schleusen. Es goss wie aus Kübeln. Aber die Teilnehmer absolvierten souverän ihre Runden.

Für Gert Pierer und seine Mitstreiter vom Salzburg Rallye Club (R.S.C) ist dieses Rennen der jährliche Höhepunkt. Morgen geht es zwei Mal zum Zeitfahren hinauf auf den Gaisberg, Samstags zum Salzburgring und noch einmal den Gaisberg hinauf. Erstmals fand dieses Autorennen 1929 statt, 1969 wurde es nach zahlreichen Todesfällen beendet.

Seit 2003 wird dieses Rennen für Oldtimer als Attraktion für Einheimische und Touristen wieder veranstaltet. Pierer wies allerdings darauf hin, dass der Oldtimer-Szene der Nachwuchs ausgeht. "Heute ist schon ein 1989er-Jahrgang ein Oldtimer. Da muss man schon suchen, bis man ein geeignetes Fahrzeug findet." Obwohl: "Kürzlich wurde mir ein 1987er-Volvo angeboten. Der war in einem sehr guten Zustand." Aber leider gingen mit den handgearbeiteten Autos auch die Mechaniker verloren. "Ein paar bleiben immer übrig", meint Pierer und deutet auf das Starterfeld. Er hat recht: Die sind alle heiß - sogar im Regen.