Heiße Phase vor der "Fashion Show" der Modeschule Hallein

Seit Schulbeginn wird an der Modeschule Hallein intensiv an den Kollektionen für die große Modenschau Ende April gearbeitet. Die TN haben in der Vorbereitungsphase vorbeigeschaut.

Am Anfang steht das "Moodboard". Auf dieser "Stimmungstafel" sammeln die Schülerinnen und Studentinnen - es sind großteils Mädchen und Frauen - ihre Ideen, in welche Richtung der nächste Entwurf gehen soll. Bei aller erwünschter Kreativität sind dabei aber zumindest der Fantasie der Schüler des Hairstyling-Zweigs auch Grenzen gesetzt. "Wir stimmen unser Haar- und Make-up-Konzept für die Models natürlich mit den Kollektionen unserer Kolleginnen ab, die immer der Ausgangspunkt sind", sagt Hanna Stöllinger. Auch ihr Klassenkollege Sebastian Schönfeld greift immer wieder Aspekte der Modekollektionen für seine Frisurenentwürfe auf.