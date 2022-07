Trockenheit und Hitze: Land Salzburg warnt vor Waldbrandgefahr

Hohe Temperaturen und vorerst ausbleibende Niederschläge lassen derzeit die Waldböden im gesamten Bundesland Salzburg sehr rasch austrocknen.

Agrarlandesrat Josef Schwaiger sagte am Mittwoch: "Damit steigt von Tag zu Tag die Gefahr, stellenweise reicht schon ein Funke oder ein Zigarettenstummel um einen Waldbrand auszulösen."

Sein Appell: "Auch, wenn derzeit die Behörden noch kein Verbot ausgesprochen haben, bitte kein offenes Feuer im Wald und an seinen Rändern. Mit ein wenig Rücksicht können verheerende Brände verhindert werden."

Die Langzeit-Prognosen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Salzburg, die von unterdurchschnittlichen Niederschlägen und überdurchschnittliche Temperaturen ausgegangen sind, waren heuer sehr treffsicher. Auf Basis der Vorhersagen rechnen die Bezirksverwaltungsbehörden und die Landesforstdirektion mit einer stark zunehmenden Waldbrandgefahr im Laufe der kommenden Tage.

Im Land Salzburg sind für den Donnerstag allerdings Gewitterregen vorhergesagt. Der Freitag sollte wieder trocken verlaufen, der Samstag bringt die nächsten Regengüsse und der Sonntag ist wie der Freitag weitgehend trocken. Die heißen Tage sollten bis Dienstag kommender Woche andauern, danach sind kühlere Temperaturen zu erwarten.

Waldböden trocknen rasch aus

Obwohl in den vergangenen Wochen ausreichend Regen im Bundesland Salzburg gefallen ist, trocknen derzeit die Waldböden sehr rasch aus, warnt Landesforstdirektor Michael Mitter. "Ein paar weitere heiße Tage reichen aus. Blätter, Nadeln, Moos, Zweige und Zapfen am Waldboden sind dann der Zündstoff für einen Waldbrand. Deshalb sollte man schon jetzt jegliches Hantieren mit offenem Feuer im Wald oder an seinen Rändern, egal ob es erlaubt ist oder nicht, unterlassen."

Forstdirektor Mitter: "Situation genau im Blick."

Michael Mitter analysiert mit seinen Experten und den Bezirksverwaltungsbehörden die Waldbrandsituation sehr genau: "Wir stimmen uns laufend mit der ZAMG, den Bezirkshauptmannschaften und unseren Förstern vor Ort ab und bekommen so ein genaues Bild, wie bedenklich die Situation in den Wäldern ist. Wenn sich die Lage weiterhin so zuspitzt, werden wohl in Kürze Waldbrandverordnungen erlassen werden müssen", so der Landesforstdirektor.

Wichtige Verhaltensregeln

So tragen Sie zur Vermeidung von Waldbränden bei: