Heißes Fett fing Feuer: Nachbar bewahrte 82-Jährige vor Katastrophe

Ein 82-jährige Saalfeldenerin wollte in der Nacht auf Freitag in ihrer Küche eine Ringelblumensalbe herstellen. Das heiße Fett fing Feuer - ein Nachbar der Frau reagierte geistesgegenwärtig.

Die Frau versuchte das heiße Fett erst selbst zu löschen, was ihr jedoch misslang. Ein 40-Jähriger Nachbar bemerkte gegen 0.40 Uhr den Brand und eilte prompt zur Hilfe. Er konnte das Feuer mit einem Handfeuerlöscher löschen. Laut Polizei ist es dem raschen Handeln des Mannes zu verdanken, dass sich das Feuer nicht ausbreiten konnte. Das Rote Kreuz brachte die 82-Jährige zur Kontrolle in das Krankenhaus Zell am See.

Quelle: SN