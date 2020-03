Heißt der neue ÖSV-Präsident Michael Walchhofer?

Über den Zeitpunkt des Karriereendes von Peter Schröcksnadel entscheidet der Tiroler Unternehmer selbst. Manche scharren schon in den Startlöchern. Vizepräsident Michael Walchhofer befasst sich da lieber mit Zukunftsthemen.

Kompetenz und Standfestigkeit kann man dem einstigen Sieger vieler Abfahrtsweltcup-Klassiker nicht absprechen. Michael Walchhofer hat sich nach seiner Skilaufbahn zum erfolgreichen Hotelier entwickelt und ist seit 2013 engagierter Vizepräsident des in vielen sportlichen und organisatorischen Bereichen megaerfolgreichen ÖSV.

Wenn ein Präsident von Rücktritt spricht, ist ein "Vize" gefordert. Im Gespräch mit den "PN" in seinem Hotel Zentral in Zauchensee plauderte er über den Skisport allgemein und seine Visionen im Speziellen. Vor allem müssten einige Voraussetzungen für "seinen Weg" gegeben sein, ehe er sich diesem ehrenvollen Amt stelle. Kenner der Szene wissen noch, dass er sich auch im Duell um das Amt des Landespräsidenten einst nicht um jeden Preis und gegen Aufgabe seiner Prinzipien beugte.

Roswitha Stadlober, die zweite Pongauer Vizepräsidentin im rot-weiß-roten Skiverband, würde zu seinem engen Kern gehören - "ob ihrer hohen Sozialkompetenz", verriet er.

Grundlegende Regeländerungen sieht er zur Sicherheit der Sportler schon im Nachwuchsbereich für unumgänglich: "Die aktuellen Verletzungsserien müssen den Druck auf FIS und Skiindustrie erhöhen. Es kommen schon zu viele junge Sportler mit Vorverletzungen aus dem Nachwuchs und dem Europacup an die Weltspitze. Es geht um Regeländerungen bei Kurssetzungen und Material."

An seine skifahrerischen Anfänge erinnert, stand stets der Spaß im Vordergrund. Auf Spitzensport ist er erst durch den Olympiasieg 1984 von Bill Johnson in Sarajevo, wie Walchhofer auf Atomic, richtig aufmerksam geworden. Er wollte sich in Kinderrennen beweisen, aber völlig ohne Druck von Eltern, Trainern oder Kaderqualifikationen.

Walchhofer: "Heute sind Eltern oft ehrgeiziger als ihre sportbegeisterten Kinder. Die aktuelle Entwicklung treibt die Kosten hinauf. Das ist im Kinderbereich überhaupt nicht nötig. Da reicht für eine Saison ein Paar Ski. Die Kinder fahren viel zu früh durch Torstangen. Im Training wird oft auf die skifahrerische Basis vergessen. Deshalb kommen die Leute, skifahrerisch schlecht ausgebildet, letztlich nicht ans Ziel. Die Ursache für die Skibegeisterung muss der Spaß und nicht das Nacheifern irgendeines Idols sein. Skifahren macht auch Spaß, selbst wenn man nicht immer gewinnt."

Dass Österreich in diesem Winter, nach gefühlten Jahrhunderten, den Nationencup nicht gewinnt, bedauert der Altenmarkter in der Funktion des ÖSV-Vize. Als Touristiker freut er sich, wenn Sportler anderer Nationen einmal im Rampenlicht stehen. Das Verletzungspech der rot-weiß-roten Elite lässt er nicht als Ausrede gelten.

"Der Bänderapparat, besonders bei den Mädchen, hält Kurssetzung und Material nicht mehr stand. Hier muss dringend im Interesse des Spaßes am Sport reagiert werden. Das Hauptargument: Wer schickt sein Kind denn noch zum Skirennsport, wenn er sieht, wie viele Verletzungen dabei täglich passieren?"

Darauf angesprochen, ob ein neuer ÖSV-Präsident den Fokus denn mehr auf das große Ganze, sprich auch auf Randsportarten ausweiten sollte, schwächt er ab: "Alpine und Skisprung finanzieren innerhalb des ÖSV ganz wesentlich andere Sparten mit. Da gilt es den Ball schon auch an die Trainer, Betreuer, Verantwortlichen in den jeweiligen Sparten zu spielen - wenn es um zu finanzierende Projekte und Erfolg versprechende Entwicklungen geht. Das betrifft Snowboard ebenso wie Biathlon, Langlauf und andere Disziplinen. Vielleicht muss auch der Verband Signale setzen, dass man bei erkennbarer Bereitschaft und Kreativität stärker in die Budgettasche greift."

Walchhofer gesteht ein, noch nicht in allen ÖSV-Bereichen immer auf dem aktuellen Entwicklungsstand zu sein. Wie beispielsweise in Schwarzach ein nordisches Zentrum entstand, wie in Altenmarkt auf den Langlaufsport gesetzt wird oder wie in manchen Bundesländern der Snowboardsport nach wie vor junge Athleten hervorbringt, das ringt ihm große Anerkennung ab. Zur abschließend nochmals formulierten Frage nach seiner Kandidatur um das Präsidentenamt beim ÖSV meinte er am Stammtisch im Hotel Zentral, vor seiner Pokalvitrine, schmunzelnd:

"Peter Schröcksnadel bereitet seinen Abgang vor, wie er das möchte. Das steht ihm zu und dauert möglicherweise noch ein bis zwei Jahre. Und dann schauen wir, wie die Landesverbände entscheiden und ob es denn wieder ein Tiroler wird."

Michael Hoffmann